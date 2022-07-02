Лукашенко обвинил Киев в попытке нанести удар по военным целям в Белоруссии Лукашенко заявил, что приказал военным взять на прицел центры принятия решений в Киеве

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВСУ несколько дней назад пытались нанести удар по военным объектам страны, но все ракеты были перехвачены. Он отметил, что отдал военным приказ взять на прицел центры принятия решений противников Минска, передает «БелТА».

Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что Запад заинтересован в новых провокациях против России и Белоруссии, поэтому «жадно поглядывает» на приграничные белорусские и украинские территории и не стесняется говорить о возможной аннексии.