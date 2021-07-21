Лукашенко обвинил Европу в развязывании третьей мировой войны

Гибридная война, которую Европа развязывает против Белоруссии, России и Китая, может привести к третьей мировой войне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По его мнению, причина подобных действий Европы связана с тем, что страны региона не самостоятельны в своей политике. Белорусский лидер считает, что европейские государства находятся в колониальной зависимости от США.

Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что под словом «европейцы» подразумевает «безумных политиков» стран, а не их народы.

Ранее Лукашенко прокомментировал инцидент со снятием белорусского флага в Риге во время проведения чемпионата мира по хоккею. По его мнению, послу страны нужно было «набить морду» главе Риги. Президент считает, что послу необходимо было реагировать резко и жёстко.