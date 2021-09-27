Лукашенко: на Украине идёт размещение войск НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заслушивая доклад об обстановке на государственной границе, призвал уделять особое внимание участку границы с Украиной. Он заявил, что неоднократно обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным размещение войск НАТО на украинской территории. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко отметил, что под видом учебных центров на Украине фактически создаются американские базы. По его мнению, на это нужно реагировать. Белорусский лидер отметил, что проводит консультации с Путиным по данной теме.

В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности, — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что на некоторых белорусских промышленных предприятиях есть западные шпионы. По его словам, эти люди пытаются узнать, как Минск намерен обойти санкции.