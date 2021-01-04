Лукашенко обсудил с Медведевым двустороннее сотрудничество

https://static.news.ru/photo/c6fc4666-4e90-11eb-bc58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко и заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравили друг друга с Новым годом и обсудили сотрудничество двух стран. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

Обсуждён широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, международная повестка дня, — сказано в сообщении, которое приводит агенство БелТа.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Минск и Москва могут подписать соглашение о перенаправлении части экспорта Белоруссии из Литвы в порты России в 2021 году. Оно, по словам государственного деятеля «вполне возможно» в части существующих объёмов «с учётом договорённостей и текущих вопросов», вырабатываемых сейчас между компаниями.

Сейчас между Россией и Белоруссией идут переговоры об экспорте белорусских нефтепродуктов через российскую инфраструктуру. Также ранее обсуждалось перенаправление экспорта нефтепродуктов из литовских портов в российские. Вице премьер оценивал возможный объём в 4–6 млн тонн.

Ранее белорусская Генпрокуратура предложила ужесточить ответственность за проявления экстремизма и нарушение общественного порядка. Об этом заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед по итогам встречи с президентом Александром Лукашенко, сообщал NEWS.ru.