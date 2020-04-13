Лукашенко обсудил особенности проведения мероприятий в период пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с высокопоставленными чиновниками республики. На конференции он обсудил особенности проведения военных и политических мероприятий в период пандемии коронавируса.
На встречу были приглашены глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр здравоохранения Владимир Караник, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и другие чиновники.
Пригласили министра, чтобы он доложил, какая ситуация на фронте здравоохранения. При этом хочу подчеркнуть: меня сегодня, естественно, будет интересовать, как разворачивается у нас психоз с коронавирусом, — заявил белорусский лидер.
Он также добавил, что его волнуют показатели распространения коронавируса в соотношении с другими вирусными заболеваниями.
Я еще раз хочу напомнить, что мы можем очень серьезно просто обидеть и унизить людей, которые сегодня находятся в больнице, страдают другими заболеваниями, — отметил Лукашенко.
NEWS.ru информировал ранее о заявлении белорусского МИД. Представители ведомства отметили, что не увидели помощи от России в борьбе с коронавирусом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен