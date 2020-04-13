Лукашенко обсудил особенности проведения мероприятий в период пандемии

https://static.news.ru/photo/62bb1af8-7d79-11ea-929a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с высокопоставленными чиновниками республики. На конференции он обсудил особенности проведения военных и политических мероприятий в период пандемии коронавируса.

На встречу были приглашены глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр здравоохранения Владимир Караник, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и другие чиновники.

Пригласили министра, чтобы он доложил, какая ситуация на фронте здравоохранения. При этом хочу подчеркнуть: меня сегодня, естественно, будет интересовать, как разворачивается у нас психоз с коронавирусом, — заявил белорусский лидер.

Он также добавил, что его волнуют показатели распространения коронавируса в соотношении с другими вирусными заболеваниями.

Я еще раз хочу напомнить, что мы можем очень серьезно просто обидеть и унизить людей, которые сегодня находятся в больнице, страдают другими заболеваниями, — отметил Лукашенко.

NEWS.ru информировал ранее о заявлении белорусского МИД. Представители ведомства отметили, что не увидели помощи от России в борьбе с коронавирусом.