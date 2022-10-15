Лукашенко объяснил, как Белоруссия участвует в военной операции России Лукашенко: Белоруссия поддерживает Россию в СВО, защищая свои западные границы

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC заявил, что Минск участвует в военной операции России, всячески поддерживая ее. Президент республики подчеркнул, что страна контролирует, чтобы ее границы с Польшей и Литвой не были нарушены, а также чтобы эти государства не нанесли удар «в спину российским войскам».

Мы, как я уже много раз говорил, участвуем в военной операции, имея в виду, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены, и через Белоруссию не был нанесен удар в спину российским войскам, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что так было изначально. Кроме того, Лукашенко указал на то, что сейчас республика «лечит и кормит» россиян и украинцев, а также предоставляет убежище беженцам с Украины, которых в сутки прибывает по 400–500 человек.

Мы никого там [на Украине] не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия, и мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим, — сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Такое решение было принято для защиты от угроз национальной безопасности. Сегодня утром, 15 октября, в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными.