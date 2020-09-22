От Бреста до Владивостока: Лукашенко обозначил границы «своего Отечества»

https://static.news.ru/photo/1ec9ab26-fcf8-11ea-815a-fa163e074e61_660.jpg Дом правительства в Минске Фото: Rene Fluger/CTK Photo/Global Look Press

Белоруссия намерена активно сотрудничать с российскими регионами, а также участвовать в совместных проектах и сообща развивать экономику. Географическая удалённость не мешает стать близкими партнёрами, заявил президент республики Александр Лукашенко.

На встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, которая состоялась в Минске, он подчеркнул, что Россия и Белоруссия — по сути единая территория.

Мы часто вспоминаем о своём Отечестве — от Бреста до Владивостока. Так что вы живёте в нашем Отечестве, и мы всегда будем развивать сотрудничество, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Одним из таких совместных проектов может стать космодром Восточный. По словам главы государства, президент России Владимир Путин уже предложил ему оценить возможности республики и принять участие в строительстве. Белорусская сторона, отметил он, готова направить туда «трест, а может быть, и два».

Лукашенко добавил, что строительная отрасль республики конкурентна как по качеству оказываемых услуг, так и по их стоимости. В этом даже японцы и корейцы превзойти белорусов не смогут, заверил политик.

Он также сообщил, что очередной отпуск намерен провести в России, чтобы побывать на Байкале, посмотреть Алтай, посетить Приморье, Камчатку и остров Сахалин, писал NEWS.ru.