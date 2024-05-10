Лукашенко обесценил актуальность доллара и евро Лукашенко: мировые страны теряют интерес к использованию доллара и евро

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Множество стран, помимо России и Белоруссии, начали терять интерес к использованию доллара и евро, привел Telegram-канал «Пул Первого» слова белорусского президента Александра Лукашенко. По его словам, тенденция связана с разговорами о конфискации золотовалютных резервов РФ, которые хранились на Западе.

Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах, — обратил внимание глава республики.

Как уточнил Лукашенко, он поговорил со многими лидерами на тему конфискации активов. Главы государств выразили опасение, что если с ядерной державой так поступили, то какое будущее ждет их страны.

Ранее политолог-международник Тимур Шафир допустил, что США могут ввести санкции в отношении Нового банка развития БРИКС в ответ на дедолларизацию мировой экономики. Сейчас трудно предположить, на какие еще шаги пойдет Вашингтон, добавил он. В любом случае через пять-шесть лет китайская экономика по всем параметрам обойдет американскую, подытожил международник.

До этого советники бывшего президента США Дональда Трампа обсудили возможность введения санкций против стран, которые уходят от использования американского доллара в своей внешней торговле. Уточнялось, что меры будут направлены против государств с развивающимися рынками с целью снизить риски для валюты.