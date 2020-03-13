https://static.news.ru/photo/b0e7f8ce-6512-11ea-956a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил соотечественников, что власти не утаивают от населения обстановку с заболеваемостью коронавирусом.

Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники. Но людей предупреждаем: будьте аккуратными, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко призвал жителей страны при первых подозрениях на ухудшение самочувствия не выходить из дома, чтобы не подвергать опасности как себя, так и окружающих. По его словам, это является главным методом борьбы «с этой заразой».

Президент добавил, что белорусские медики успешно противостоят распространению коронавируса, поскольку были вовремя приняты необходимые меры.