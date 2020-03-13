Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил соотечественников, что власти не утаивают от населения обстановку с заболеваемостью коронавирусом.

Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники. Но людей предупреждаем: будьте аккуратными, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко призвал жителей страны при первых подозрениях на ухудшение самочувствия не выходить из дома, чтобы не подвергать опасности как себя, так и окружающих. По его словам, это является главным методом борьбы «с этой заразой».

Президент добавил, что белорусские медики успешно противостоят распространению коронавируса, поскольку были вовремя приняты необходимые меры.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии зафиксированы четыре случая заражения коронавирусом. Один из заболевших — студент из Ирана — был вылечен местными врачами. В России официально зафиксировано 32 случая заболевания.

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