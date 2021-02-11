Лукашенко о фальсификации выборов: если не нравится 80%, пусть будет 68%

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на упрёки в фальсификации итогов выборов главы государства. Он заявил, что его в любом случае поддерживает большинство.

Политик считает, что «нарисовать» результат в 80% невозможно.

Но слушайте, ну нельзя нарисовать 80%, если кому-то не нравится 80 [%], пусть будет 76 [%], пусть даже будет 68 [%], как в среднем сейчас по анкетам, или 74,5 [%] — по опросам, пускай! — сказал он.

Он отметил, что у губернаторов страны есть привычка «показать, у кого лучше». Поэтому «кто-то» мог «дописать процент-два», передаёт Tut.by.

Всё равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа, — добавил Лукашенко.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко сравнил политическую ситуацию в стране с периодом, предшествовавшим распаду СССР.