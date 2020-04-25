Лукашенко анонсировал появление в Белоруссии новой конституции

Новая конституция может быть принята в Белоруссии в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую конституцию, — цитирует главу государства БелТА.
Вопрос принятия основного закона белорусский лидер затронул, рассказывая СМИ о причинах переноса его послания парламенту и народу. Изначально оно было запланировано на середину апреля, но затем отложено на более поздний срок.
По словам Лукашенко, соответствующее решение было принято из-за того, что есть множество вопросов, на которые нет однозначных ответов в условиях пандемии и быстрого изменения ситуации в мире.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко рассказал о предстоящих президентских выборах в стране. Он заверил, что они будут проведены абсолютно честно и порядочно.