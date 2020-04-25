Страны СНГ

Лукашенко анонсировал появление в Белоруссии новой конституции

13:09, 25 апреля 2020
Фото: president.gov.by

Новая конституция может быть принята в Белоруссии в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую конституцию, — цитирует главу государства БелТА.

Вопрос принятия основного закона белорусский лидер затронул, рассказывая СМИ о причинах переноса его послания парламенту и народу. Изначально оно было запланировано на середину апреля, но затем отложено на более поздний срок.

По словам Лукашенко, соответствующее решение было принято из-за того, что есть множество вопросов, на которые нет однозначных ответов в условиях пандемии и быстрого изменения ситуации в мире.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко рассказал о предстоящих президентских выборах в стране. Он заверил, что они будут проведены абсолютно честно и порядочно.

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