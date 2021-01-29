Лукашенко: независимая Россия не нужна «сильным мира сего»

https://static.news.ru/photo/2a20c06c-6243-11eb-abc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страну не удалось поставить на колени или прогнуть, однако её пытаются «наклонить». Он добавил, что то же самое хотят сделать и с РФ, так как независимая и самостоятельная Москва сильным мира сего не нужна. Об этом президент рассказал во время встречи со студентами в Белорусском государственном университете.

Общение с молодёжью продолжалось дольше 3,5 часа. Политик высказывался по поводу многих проблем. В центре внимания оказалась не только общественно-политическая ситуация в стране. Учащиеся интересовались поддержкой талантливых представителей подрастающего поколения и креативных идей. Кроме того, студентов волнует финансирование образовательной сферы, волонтёрских проектов, а также призыв в армию с учётом полученной профессии, говорится на официальном сайте лидера республики. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что его отношение к молодёжи не изменится — оно по-прежнему очень личное.

Создавая фактически с нуля суверенную Беларусь, я, можно сказать, в каком-то смысле вырастил и вас. <...> Поэтому когда кто-то говорит, что у нас молодёжь плохая, хорошая, ещё какая-то, я говорю: «Какая есть, мы её вырастили, и мне пенять не на кого, — заявил политик.

Он добавил, что ему нечего стыдиться перед населением страны. Политик признал, что не является «святым» и что «невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки». Тем не менее, подчеркнул глава государства, системных просчётов не было.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусские власти находятся на пороге принятия решений о введении цензуры в социальных сетях. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи со студентами БГУ.