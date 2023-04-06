Лукашенко неожиданно согласился с Макроном по ядерному оружию Лукашенко согласился с Макроном, что недопустимо размещать ядерное оружие в других странах

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире канала «Россия 1» в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин», что согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что недопустимо размещать ядерное оружие на территории других стран. Белорусский лидер при этом уточнил, что США должны вывезти ядерное оружие из тех государств, где они его разместили.

Я с ним согласен. Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где оно размещено. И точка. <...> А пока мы делаем так, как делают они, — заявил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что ядерное оружие будет размещено без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Путин отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Он добавил, что на белорусских аэродромах находятся 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.