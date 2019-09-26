https://static.news.ru/photo/d306e398-e051-11e9-814b-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не практикует запись разговоров с лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

По его словам, сотрудники администрации дважды предлагали вести протоколы, передаёт БелТА .

Я говорил: «Нет, это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны», — подчеркнул он.

Политик отметил, что когда-нибудь может начать записывать переговоры с главами государств.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования.