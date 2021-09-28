Лукашенко не против пункта об импичменте президента в новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за включение в проект новой конституции возможности отстранения президента от власти. По его словам, необходимо лишь определиться с процедурой. Об этом сообщает БелТА.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в новой конституции страны должен быть пункт об импичменте в случае «дуроломства» президента. Однако он отметил, что необходимо проработать процедуру отставки. Решение об этом (импичменте) должны принимать парламент, Конституционный суд и Всебелорусское народное собрание (ВНС).

Она, в принципе, во всех конституциях есть. Но какая это должна быть норма? Какова роль будет при отстранении от власти у парламента? Обязательно надо сохранить эту норму, что парламент — обе палаты — должен вносить предложение. Возможно, заключение делает Конституционный суд. И тогда Всебелорусское народное собрание: народ собрался и окончательно поставил точку, — сказал глава государства.

Лукашенко также заметил, что в то время, когда формировалась нынешняя конституция, «в обществе был раздрай и нужна была сильная власть», теперь же ситуация изменилась. При этом процедура импичмента главы государства предусмотрена Основным законом и сейчас, но на практике, по его мнению, осуществить её нереально.

В принципе, если поставить вопрос, возможно ли по этой конституции объявить импичмент президенту, ответ однозначный — нет. Практически нет, — сказал Лукашенко.

Референдум о новой редакции Конституции Белоруссии состоится не позднее февраля 2022 года, её проект уже существует. Об этом на расширенном заседании Конституционной комиссии заявил глава государства Александр Лукашенко. Его цитирует БелТА.