https://static.news.ru/photo/4adf7116-c8c7-11e9-825f-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не поедет в Варшаву на памятные мероприятия, посвящённые 80-летней годовщине начала Второй мировой войны. В белорусском МИДе заявили, что представлять страну будет посол.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили признательность за приглашение, направленное в адрес главы государства, и напомнили о подвиге советских людей.

Мы никогда не перестанем подчёркивать, и об этом открыто говорится в наших учебниках истории, что именно Советский Союз и все его народы внесли решающий и неоценимый вклад в победу над нацизмом и в освобождение Европы, — сказано в сообщении ведомства .

В МИДе подчеркнули, что страшная хронология тех времён является предупреждением для мирового сообщества о необходимости хранить мир и безопасность.

По данным издания Rzeczpospolita , отказ Лукашенко от участия в мероприятиях связан с тем, что на них не пригласили президента России Владимира Путина.

Как ранее писал News.ru, отсутствие приглашения в адрес российского лидера вызвало недоумение в МИД РФ. Ведомство упрекнуло польскую сторону в «игнорировании исторической логики».