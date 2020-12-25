Лукашенко не планирует прививаться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ec9c129c-46df-11eb-87fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет прививаться от коронавируса. Об этом он заявил в ходе общения с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы.

Я отношусь к тем скептикам <...> Вот как человек я уже министру [здравоохранения] сказал, — он одобрил это, он же у нас старший, — что я вакцинироваться, прививаться не буду, — заявил белорусский президент во время беседы с врачами, фрагмент которой транслировал телеканал ОНТ.

В июле Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией. В середине декабря он снова высказался на эту тему и выразил надежду, что второй раз «зараза» уже к нему не пристанет.

Как сообщал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден вакцинировался от коронавируса препаратом компании Pfizer в прямом эфире. Позднее прививку от COVID сделал также вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен.

Президент России Владимир Путин сообщил в ходе пресс-конференции, что также поставит себе вакцину, как только это станет возможным. Он отметил, что поступающие в гражданский оборот препараты предусмотрены для граждан определённого возраста, поэтому Путин пока подождёт с прививкой.