Лукашенко допустил строительство ещё одной АЭС в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/65661240-c44e-11eb-a1cd-96000091f725_660.jpg Фото: rosatom.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко не исключил строительство в стране второй атомной электростанции. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Надо будет — построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас всё время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций, — заявил политик.

Президент проводил совещание с заместителем премьер-министра страны Юрием Назаровым, помощником главы государства Александром Косинцом и министром энергетики Виктором Каранкевичем. Глава Белоруссии подчеркнул, что «если мы разумно развернёмся», то в стране ещё будет мало этой электроэнергии.

Впервые Лукашенко заявил о возможности строительства второй АЭС в ноябре прошлого года. По его словам, со второй станцией страна покончит с зависимостью от углеводородов. Политик назвал первую АЭС «счастьем и подарком», она построена на российский кредит в размере $10 млрд. Церемония открытия прошла в Гродненской области. Глава государства назвал произошедшее историческим моментом.