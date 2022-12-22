Лукашенко не исключил развертывания агрессии против Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Глава Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что против его страны могут быть предприняты агрессивные действия, заявив об этом на совещании об итогах проверки силового блока страны. По его словам, которые приводит агентство БелТА, именно этим объясняется недавняя проверка сил немедленного реагирования в стране.

Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим, — подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что у Белоруссии и России создана группировка вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. По словам Лукашенко, эта группировка проводит тренировки, приобретающие больший масштаб в силу сложившейся ситуации и угроз.

Ранее командующий оперативным командованием «Юг» генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук сообщил, что украинские военные готовятся к наступлению российских войск с территории Белоруссии. По его прогнозам, наступательные действия могут начаться в феврале 2023 года или позже.

До этого замначальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что власти Белоруссии готовятся к войне против Украины. Он отметил, что в приграничных населенных пунктах формируются штабы теробороны. Кроме того, продлен запрет на посещение территорий, граничащих с Киевской и Черниговской областями. По мнению Громова, эти факторы являются признаком скорой войны.