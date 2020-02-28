https://static.news.ru/photo/783fde00-5a55-11ea-b2c1-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал идею закрыть границы государства из-за первого случая заражения коронавирусом. Он отказался принимать такое решение.

По его словам, необходимости в таком решении нет, передаёт RNS.

Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении — это пустое, — подчеркнул он.

Политик отметил, что врачам следует работать «тихо», как это делается сейчас, и свести риски к минимуму, сообщает БелТа.

Ранее первый случай коронавируса зарегистрировал Минздрав Белоруссии. Инфекция была выявлена у студента из Ирана. Наличие вируса показали тесты, проведённые в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Белорусский национальный технический университет, в котором учился молодой человек, отменил аудиторные занятия и массовые мероприятия до 15 марта, писал NEWS.ru.