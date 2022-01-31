Лукашенко назвал знаковым визит российской делегации в Белоруссию

Делегация Санкт-Петербурга выбрала очень знаковый момент для визита в Белоруссию, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Как отмечает БелТА, недавно петербуржцы отметили 78-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а до конца дня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны откроется совместная экспозиция «Символы блокадного Ленинграда».

Лукашенко обратил внимание на то, что память об истории Великой Отечественной войны бережно хранят и восстанавливают и в Санкт-Петербурге, и в Белоруссии. Он подчеркнул, что в связи с участившимися в последнее время попытками переписать историю и перечеркнуть подвиг советского народа пришло время дать правдивые оценки многим событиям и их участникам.

Это надо сделать честно, открыто, даже если это неприятно кому-то будет, но, по крайней мере, не мы инициаторы тех неприятных страниц, которые сегодня листают народы, особенно Восточной Европы и постсоветского пространства, — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, белорусские специалисты активно работают над выяснением многих фактов и событий Великой Отечественной войны, вскрывая, в частности, случаи уменьшения смертности в концлагерях обычных граждан и солдат Красной армии. По его словам, потери преуменьшаются кратно — «в два, а порой и три раза, где-то в 10 раз».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что во время блокады Ленинграда погибли больше людей, чем в США и Великобритании за весь период Второй мировой войны. По его словам, подвиг жителей города является примером мужества, стойкости и любви к Родине. При этом, по словам спикера ГД, сейчас страны Запада пытаются переписать историю и «перечеркнуть подвиг народа».