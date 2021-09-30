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«Выдумка Запада»: Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав России

16:19, 30 сентября 2021
«Выдумка Запада»: Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав России Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Вопрос о вхождении Белоруссии в состав России, Великобритании или США не стоит на повестке дня. Это выдумка коллективного Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN.

Он отметил, что подобные заявления являются «абсолютной глупостью». По словам Лукашенко, руководства Белоруссии и России достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет ещё сильнее унитарного образования. 

Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят, — cказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко ответил на просьбу остаться гарантом «независимости, спокойствия и мира» в стране. Политик заявил, что никуда не сбежит. 

Также президент заявил, что референдум о новой редакции Конституции Белоруссии состоится не позднее февраля 2022 года, её проект уже существует.

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