«Выдумка Запада»: Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав России

Вопрос о вхождении Белоруссии в состав России, Великобритании или США не стоит на повестке дня. Это выдумка коллективного Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN.

Он отметил, что подобные заявления являются «абсолютной глупостью». По словам Лукашенко, руководства Белоруссии и России достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет ещё сильнее унитарного образования.

Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят, — cказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко ответил на просьбу остаться гарантом «независимости, спокойствия и мира» в стране. Политик заявил, что никуда не сбежит.

Также президент заявил, что референдум о новой редакции Конституции Белоруссии состоится не позднее февраля 2022 года, её проект уже существует.