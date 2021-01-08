Лукашенко назвал время своего президентства «эпохой стабильности»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что время его руководства страной войдёт в историю государства как «эпоха стабильности, мира и справедливости».
Эпоха Лукашенко? Я не хочу, я знаю как. Как будет, и какое будет определение: эпоха Лукашенко — это эпоха стабильности, мира и справедливости, — подчеркнул белорусский лидер в эфире «Россия 1».
Он заявил о надеждах и больших целях, с которыми вступает в 2021 год.
Цели у нас большие, потому что это конец пятилетки. Перед нами — новая пятилетка, надо её спланировать и решить те проблемы и вопросы, которые будут определены на Всебелорусском народном собрании, — отметил президент.
Лукашенко добавил, что в основе любого кризиса всегда лежат экономические причины и если экономика в стране будет развиваться хорошо, никакие политические и социальные кризисы стране будут не страшны.
9 августа в Белоруссии прошли очередные выборы президента. На них победил Александр Лукашенко (он руководит страной с 1994 года). По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, его соперница Светлана Тихановская чуть больше 10%. Сразу после выборов в стране начались акции протеста, на улицы вышли несогласные с результатом выборов. Протесты продолжаются до сих пор. Наиболее массовые — по воскресеньям.
Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко заявил о готовности наладить отношения с Киевом, который так и не признал его победу на президентских выборах Белоруссии.