Лукашенко назвал время своего президентства «эпохой стабильности»

https://static.news.ru/photo/7ba9a2b2-533b-11eb-b6d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что время его руководства страной войдёт в историю государства как «эпоха стабильности, мира и справедливости».

Эпоха Лукашенко? Я не хочу, я знаю как. Как будет, и какое будет определение: эпоха Лукашенко — это эпоха стабильности, мира и справедливости, — подчеркнул белорусский лидер в эфире «Россия 1».

Он заявил о надеждах и больших целях, с которыми вступает в 2021 год.

Цели у нас большие, потому что это конец пятилетки. Перед нами — новая пятилетка, надо её спланировать и решить те проблемы и вопросы, которые будут определены на Всебелорусском народном собрании, — отметил президент.

Лукашенко добавил, что в основе любого кризиса всегда лежат экономические причины и если экономика в стране будет развиваться хорошо, никакие политические и социальные кризисы стране будут не страшны.

9 августа в Белоруссии прошли очередные выборы президента. На них победил Александр Лукашенко (он руководит страной с 1994 года). По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, его соперница Светлана Тихановская чуть больше 10%. Сразу после выборов в стране начались акции протеста, на улицы вышли несогласные с результатом выборов. Протесты продолжаются до сих пор. Наиболее массовые — по воскресеньям.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко заявил о готовности наладить отношения с Киевом, который так и не признал его победу на президентских выборах Белоруссии.