Лукашенко назвал условия белорусской атаки на Украину Лукашенко пообещал «ударить по Киеву» в случае атаки со стороны Украины

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия не собирается участвовать в российской спецоперации на Украине, однако готова к ответному удару в случае необходимости, заявил президент страны Александр Лукашенко во время общения с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске. По его словам, которые приводит БелТА, поводом для этого может стать нарушение границы или атака важных объектов вроде Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсанты начали заходить на территорию республики. По его словам, они минируют и организуют завалы вдоль украинско-белорусской границы.

10 мая замминистра обороны страны Виктор Гулевич указал, что действия украинских формирований, сосредоточивших вблизи белорусской границы около 20 тысяч солдат, требуют реакции со стороны республики. В связи со скоплением иностранных войск в ходе второго этапа внезапной проверки войск Белоруссии на южное направление были направлены силы специальных операций.