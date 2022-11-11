Лукашенко назвал сроки исчезновения деревень в Белоруссии Лукашенко: через 10--15 лет деревни в Белоруссии заменят агрогородки

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

В скором времени, через 10–15 лет, в Белоруссии не останется привычных деревень, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, вместо них будут комфортные агрогородки, сообщает БелТА.

Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10–15 лет работы, а может быть и раньше, будут только агрогородки, — сказал глава государства.

Лукашенко пояснил, что люди в малых населенных пунктов хотят жить в хороших домах и иметь все удобства. Поскольку «в каждой деревеньке» таких условий не создать, решено строить агрогородки. Уровень жизни в них будет сравним с городским, а размещение в сельской местности будет привлекать больше жителей.

Ранее белорусский лидер подарил президенту России Владимиру Путину на 70-летие трактор BELARUS-1523.3, оснащенный сеялкой. Презент он объяснил тем, что Москва и Минск будут вместе сеять хлеб и «отправлять в Европу, чтобы они не голодали и не воровали зерно на Украине».