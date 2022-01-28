Лукашенко рассказал, в каких случаях в Белоруссии возможна война

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что война в стране возможна в двух случаях. По его словам, если против государства будет совершена агрессия, на её территорию прибудут сотни тысяч российских военных. Он добавил, что в случае нападения на союзника — Россию, Белоруссия также будет действовать в рамках союзных договорённостей, передаёт БелТА.

Мы категорически не приемлем войну. Война — это очень плохо, это страшно, — сказал Лукашенко в ходе Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

При этом он подчеркнул, что в случае прямой агрессии против Белоруссии на территорию республики прибудут сотни тысяч военных из России.

Если против нашей Белоруссии будет горячая война, мы все как один, и даже те, кто не хочет, встанем на защиту нашей земли и нашего отечества. <...> Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, — добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что с 10 по 20 февраля пройдут совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022». По словам первого замминистра обороны республики Виктора Гулевича, манёвры не несут угрозы для Евросоюза и носят оборонительный характер.

По данным Минобороны РФ, проверка функционирования единой системы ПВО Союзного государства пройдёт в два этапа. До 9 февраля на территорию Белоруссии будут перебрасываться российские группировки войск. Начнётся организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил.

В ходе второго этапа проверки — по 20 февраля, пройдут совместные учения «Союзная решимость —2022», на которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения «внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».