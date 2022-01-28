Лукашенко назвал санкции частью гибридной войны против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию высказался на тему санкционного давления на Белоруссию и другие государства, передаёт корреспондент агентства БЕЛТА. По словам Лукашенко, Запад использует санкции против Белоруссии в качестве элемента гибридной войны.

Лукашенко назвал санкции общемировой тенденцией, используемой как технология глобальной экспансии со стороны США и Евросоюза. По его словам, таким образом мировой монополист намерен выдавить с рынка белорусские флагманы промышленности и одновременно привести к волнениям внутри страны.

По сути, выстраивают алгоритм: санкции — внутренний мятеж — военное вторжение, — подчеркнул глава государства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сроки действий санкций против Белоруссии. По его словам, они сохранятся до прекращения «репрессий" против политических заключённых в республике. Глава Госдепа назвал их освобождение «необходимым шагом для выхода Белоруссии из политического кризиса».

Отношения Белоруссии с Западом резко ухудшились после президентских выборов летом 2020 года. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции, недовольной победой Лукашенко. Также на отношения Минска и западных стран повлияла ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе в ноябре прошлого года.