Лукашенко назвал психозом намерение стран ЕС закрыть границы с Белоруссией

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский военнослужащий патрулирует территорию закрытого польско-белорусского железнодорожного пограничного перехода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил планы Польши, Латвии и Литвы закрыть границы с его страной нагнетанием ситуации перед выборами и назвал их политическим психозом, сообщает SB.BY. Он отметил, что белорусы хотят жить на своей родине, и другие земли им не нужны.

Нам не надо ни польские земли, ни литовские, ни латышские. Но у них политический сегодня психоз накануне выборов (особенно у Польши), вот они и будут нагнетать эту ситуацию, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что не совсем понимает позицию Литвы и Латвии в этом вопросе и предположил, что они просто «хотят выпендриться». По его словам, это им самим может выйти боком. По мнению Лукашенко, от такого решения пострадают только жители указанных республик.

Ранее сообщалось, что Литва закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Госпогранслужба Латвии ввела усиленный режим охраны общей границы и мобилизовала пограничников. Польша стянула к рубежам дополнительные военные подразделения. В прибалтийских республиках объяснили свои действия геополитической ситуацией и ростом числа мигрантов на белорусской границе. В Польше связали принимаемые меры с прибытием в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер».