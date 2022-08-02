Лукашенко назвал сделку по вывозу украинского зерна играми

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал играми продовольственную сделку по вывозу украинского зерна, подписанную РФ, Турцией, Украиной и ООН, передает корреспондент БелТА. По словам белорусского лидера, европейским странам, обвинявшим Москву и Минск в провоцировании голода в мире, необходимо выйти из ситуации, в которую они сами влезли. В итоге было достигнуто соглашение в Стамбуле.

Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить. Вон Иран уже договаривается с Россией, чтобы с нового урожая зерно поставляли. Поэтому это просто игры, — заявил Лукашенко.

Он также выразил уверенность в том, что тема вывоза зерна из украинских портов вскоре уйдет из общемировой повестки, она представляет собой «болтовню».

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины. 1 августа стало известно, что судно с украинским зерном вышло из одесского порта.

По данным турецкого Минобороны, сухогруз с 26 тысячами тонн кукурузы прибудет в Стамбул 2 августа, после чего его перенаправят в Ливан. Зерновой караван, состоящий из 16 кораблей, будут сопровождать беспилотники. Турция будет следить за перемещением груза при помощи спутников.