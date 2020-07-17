Лукашенко назвал проблемы ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/e4d032cc-c837-11ea-9350-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном рассказал о проблемах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом он выделил невыполнение договорённостей и сохранение барьеров в торговле.

Ну что там греха таить? Очень много проблем в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. Не то, что уже замысел, у нас ещё барьеров достаточно, — цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Лукашенко отметил, что упомянутые барьеры создают значительные препятствия для бизнеса. По его словам, предприниматели даже предлагают установить границы между государствами, утверждая, что им так будет проще.

Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерное, — пояснил Лукашенко.

Президент республики также указал на общие проблемы Белоруссии и Армении, связанные с работой ЕАЭС. В частности, он отметил, что обе страны опираются на реальный сектор экономики и ограничены в запасах углеводородов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске проходит первое с начала пандемии коронавируса очное заседание Евразийского межправительственного совета. В нём принимает участие и российский премьер Михаил Мишустин.

В программе встречи обсуждение комплексного плана мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС. Кроме того, будут заслушаны доклады Евразийской экономической комиссии по актуальным вопросам деятельности сообщества. В частности, об устранении препятствий во взаимной торговле стран-членов, о формировании общих рынков энергоносителей и другим вопросам.