Лукашенко назвал правильным задержание Колесниковой

https://static.news.ru/photo/fab34b00-f1c3-11ea-b5de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает правильным задержание члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой. Об этом он заявил в интервью российским телеканалам.

Президент республики отметил, что в курсе этой ситуации. По его словам, Колесникова намеревалась сбежать из Белоруссии на Украину к своей сестре.

И он, как пограничник, считает, что её задержали правильно, — сказал в эфире телеканала «Россия 1» корреспондент Евгений Рожков.

7 сентября КС сообщил, что три представителя совета перестали выходить на связь: член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее стало известно, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась с Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины заявили, что оппозиционеров насильно выдворяли из Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, политолог Дмитрий Болкунец считает, что Минск пытается дискредитировать Колесникову, представляя её выдворение из страны как побег. По его мнению, Лукашенко стремится сделать всё возможное, чтобы лишить оппозицию лидеров.