Лукашенко назвал последствие отказа Белоруссии от ядерного оружия Лукашенко: отказ Белоруссии от ядерного оружия привел к попыткам дестабилизировать республику

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Добровольный отказ Белоруссии от ядерного оружия привел к попыткам дестабилизировать ситуацию в «спокойной трудолюбивой» республике, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). По мнению политика, государство осталось с «пустыми», ничем не подкрепленными гарантиями, передает РИА Новости.

Вместо реальных международно-правовых гарантий — пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси, — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что республика была одной из стран постсоветского пространства, которая добровольно отказалась от обладания ядерным оружием.

Лукашенко также высказался о том, что в 2020 году «зарубежные кураторы» практически открыто управляли «мятежом» в Белоруссии. По мнению политика, аналогичный сценарий перед этим был «апробирован на Украине».

Ранее Лукашенко заявил, что Минск может поставить вопрос об обладании российским ядерным оружием в случае западной агрессии. В начале октября политик указал на то, что Белоруссия стоит перед угрозой атаки с применением такого оружия.