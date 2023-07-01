Лукашенко назвал поляков расходным материалом для Запада Лукашенко заявил, что поляки являются расходным материалом для Запада

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил властям Польши подумать о своих гражданах, которые для Запада являются расходным материалом. По его словам, которые приводит БелТА, поляки являются славянами, поэтому на Западе их ненавидят.

Для Запада поляки были и остаются славянами. А это расходный материал, — подчеркнул Лукашенко.

Он призвал власти Польши учить историю.

Вирус ненависти ко всему славянскому передается из поколения в поколение, — пояснил белорусский лидер.

По его словам, для английского и французского языков слова «раб» и «славянин» звучат одинаково.

Лукашенко прежде говорил, что США и Евросоюз превращают Польшу в прокси-полигон для противостояния с Россией и Белоруссией.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину. Так он прокомментировал предложение Варшавы разместить у себя ядерное оружие. По его словам, если начнется война, исчезнет вся Европа как цивилизация.

Александр Лукашенко также заявил, что ядерное оружие, которое находится на территории республики, никогда применять не придется. По его словам, оно должно размещаться в стране, чтобы в нее не пришел враг.