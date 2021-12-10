Лукашенко назвал истинную цель санкций Запада против Белоруссии

Истинной целью западных санкций является смена государственного строя в Белоруссии. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Его слова приводит БелТА.

Это экономическое давление для удушения Беларуси, для смены, как они прямо уже говорят, не только власти, но и государственного строя в Республике Беларусь, — сказал он.

Президент напомнил, что некоторое время назад в отношении страны был ведён пятый пакет санкций. Он отметил, что США и их союзники от своей политики не откажутся, в будущем могут последовать новые ограничения.

Лукашенко также добавил, что Минску известно о попытках Запада привлечь к давлению на Белоруссию государства ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что белорусские власти приняли пакет ответных мер на западные санкции. Он включает запрет на ввоз на территорию государства некоторых групп товаров из стран, придерживающихся политики ограничений в отношении Минска. Кроме того, были расширены списки лиц, чей въезд в Белоруссию нежелателен.