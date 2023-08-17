Лукашенко назвал имя следующего президента России Лукашенко: следующим президентом России вновь станет Путин

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Александр Лукашенко и Владимир Путин

Следующим президентом в России снова станет Владимир Путин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном на ее YouTube-канале. По его словам, соперников в России у действующего президента нет.

Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет, — подчеркнул Лукашенко.

В том же интервью Лукашенко заявил, что не принял еще решение о том, будет ли он сам участвовать в президентских выборах в Белоруссии в 2025 году. Он добавил, что у него сейчас много других проблем, и заявил, что примет решение об участии в наиболее подходящее для этого время.

Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее заявила, что страны Запада заинтересованы в срыве выборов президента России, которые намечены на март 2024 года. По ее словам, они уже начали соответствующую работу. При этом Памфилова выразила уверенность, что явка на выборах будет высокой из-за особой значимости события как для россиян, так и для остального мира.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что уровень консолидации российского общества вокруг президента беспрецедентен, и уже сейчас можно сказать, что, если Путин будет выдвигаться на выборы, то он будет переизбран с огромным преимуществом.