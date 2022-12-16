Лукашенко назвал главную тему предстоящей встречи с Путиным Лукашенко: главной темой предстоящей встречи с Путиным станет взаимодействие в экономике

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Главной темой встречи президентов Белоруссии и России на переговорах в Минске 19 декабря станут вопросы стратегии, особенно в экономической сфере, сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА. Также будет обсуждаться военно-политическая ситуация вокруг обоих государств и вопросы их обороноспособности и безопасности.

На предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера. Вопросы стратегии — прежде всего в сфере экономики, — подчеркнул Лукашенко.

Он также напомнил, что еще одной темой встречи станет взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства, отметив, что ни в одной союзной программе нет посягательств на белорусские суверенитет и независимость. Лукашенко также добавил, что Белоруссия никогда не будет врагом России.

Ранее БелТА сообщало, что президент России Владимир Путин и Лукашенко обсудят интеграцию в рамках Союзного государства с участием председателей правительств и некоторых министров, после чего продолжат переговоры в формате один на один.