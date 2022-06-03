«Ну безмозглые»: Лукашенко о нежелании Европы объединяться с Россией Лукашенко назвал создание общего с Россией центра силы оптимальным вариантом для Европы

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Оптимальным вариантом для Европы является создание общего с Россией центра силы, построенного на объединении западных технологий и российских ресурсов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, этому объединению препятствуют США, сообщает БелТА.

Самый оптимальный вариант для Европы (я уже опытный политик) — это единство с Россией и создание огромного центра силы. Технологичный Запад, ресурсная Россия, постсоветское пространство. Это ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнился. Ну безмозглые. В этом направлении не идут, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что объединяться не дают американцы, у которых в Европе и армия, и ядерные боеголовки, поэтому «бедная Европа крутится, вертится». По его словам, экс-президент США Дональд Трамп чуть не разрушил Евросоюз, оттащив Великобританию и усилив Польшу.

Ранее Лукашенко заявил, что гибридная война, которую Европа развязывает против Белоруссии, России и Китая, может привести к третьей мировой войне. По его мнению, причина подобных действий связана с тем, что страны региона несамостоятельны в своей политике. Белорусский лидер считает, что европейские государства находятся в колониальной зависимости от США.