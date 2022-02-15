Лукашенко назвал единственный путь возобновления отношений с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил литовский народ с Днём восстановления Литовского государства. Искренний открытый диалог — единственный путь для возобновления добрососедских отношений, говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте главы государства.

По словам Лукашенко, Белоруссия всегда уважала независимость и суверенитет своих соседей, а также их нацеленность на устойчивое экономическое развитие и благосостояние. Президент назвал белорусов и литовцев «братскими» народами с совместной многовековой историей.

Глава государства выразил убеждение, что, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, разность взглядов по вопросам безопасности, искренний и открытый разговор — это единственный путь для возобновления добрососедских отношений, — говорится в тексте поздравления.

Отношения Минска и Вильнюса обострились осенью из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.

Напряжённая ситуация с нелегалами из стран Ближнего Востока на внешних границах ЕС сохраняется на протяжении многих месяцев. Западные столицы винят официальный Минск в инструментализации миграционных потоков, в то время как белорусское руководство выдвигает в адрес ЕС встречные обвинения, считая их ответственными за пограничный кризис.

Ранее сообщалось, что Литва может сделать возвращение нелегальных мигрантов на родину чартерными рейсами постоянной практикой. В частности, Вильнюс активно работает с гражданами Ирака, помогая им оформить проездные документы.