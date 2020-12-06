Лукашенко назвал «демократическую схему» распределения власти в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f06aa61e-386f-11eb-ac3a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

В Белоруссии планируется перераспределение полномочий, при этом добавится и ответственность для тех, кто получит дополнительные обязанности и функции. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко и описал «демократическую схему» наделения полномочиями различных ветвей власти.

Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим, кому мало, но и ответственность перейдёт на тех, кто получит эти дополнительные полномочия, — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер также рассказал о своём видении схемы по распределению полномочий. Он назвал это «демократической схемой» и подчеркнул, что «во всех демократических государствах именно так».

Правительство внесло, парламент согласовал. Если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием, — рассказал Лукашенко.

По его словам, в ближайшие пять лет основные принципы функционирования Белоруссии будут устанавливаться этим народным съездом. Лукашенко также назвал эту схему «абсолютно прозрачной, красивой и демократичной».

Протестные акции в Белоруссии не утихают с начала августа. Самые массовые из них проходят по выходным дням. Поводом для выступлений послужили итоги президентских выборов, согласно которым в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие считают результаты сфальсифицированными, они уверены, что борьбу за пост президента выиграла Светлана Тихановская. Митингующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Как сообщал NEWS.ru, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что рассчитывает возглавить страну «на 45 дней» переходного периода на время подготовки новых выборов.