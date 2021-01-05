Лукашенко назвал COVID-19 «наказанием Бога»

https://static.news.ru/photo/b205eaec-4f4d-11eb-a962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности вопросов экологии для государства, а также предположил, что пандемия коронавируса является наказанием Бога за ненадлежащее отношение человека к природе.

В своём послании (новогоднем обращении. — NEWS.ru) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы и дети наши будут нищими, — цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.

Он также подчеркнул важность вопросов экологии для обеспечения хороших условий для жизни и здоровья граждан. По словам Лукашенко, по этой причине в Белоруссии была развёрнута кампания по расширению использования электроэнергии в разных сферах, в том числе на транспорте и отоплении помещений.

Как сообщал NEWS.ru, организация Oceans Asia предупредила о существенном ущербе экологии, который может быть нанесён пандемией коронавируса. В частности, в Мировой океан могут попасть свыше полутора миллиардов медицинских масок, что приведёт к загрязнению океана пластиком в объёме 4,8–6,2 тысячи тонн, поскольку при производстве масок применяется полипропилен. Период разложения его волокон составляет 450 лет.