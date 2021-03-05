Лукашенко назвал цель оппозиции и рассказал о рухнувшей Украине

https://static.news.ru/photo/3071a564-7dc1-11eb-839b-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Оппоненты белорусской власти хотят сделать всё возможное, чтобы сломать страну, их основной целью является глава государства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, оппозиционеры хотят раскачать народ, найдя что-то против власти. Так они планируют «снести голову». Лукашенко подчеркнул, что противники действующей власти хотят сделать всё возможное, чтобы страна развалилась.

Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Белоруссия ещё держится. Они же прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счёт того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить, — заявил глава Белоруссии, которого процитировало БелТА в Telegram-канале.

Лукашенко также рассказал, что у него есть «дворец», в котором он вырос с матерью. Он подчеркнул, что всё остальное принадлежит государству. Политик отметил, что оппозиционеры, находящиеся за пределами Белоруссии, пытаются найти его дорогую недвижимость, но если бы у него действительно были «дворцы» и миллиарды, тогда бы политик использовал их направо и налево. Глава Белоруссии предложил тем, кто найдёт его «дворец», сразу заселяться туда.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил об обнаруженном в Белоруссии схроне со взрывчаткой. Он пояснил, что спецслужбы обнаружили арсенал у некой группы людей. В ближайшее время пресс-служба Комитета госбезопасности расскажет о деталях задержания группировки, отметил политик.