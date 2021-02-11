Лукашенко назвал Белоруссию последним суверенным государством в Европе

https://static.news.ru/photo/4506fb52-6c53-11eb-92a5-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белоруссия неслучайно «оказалась в фокусе внимания основных международных игроков». Причиной такого геополитического интереса стало то, что республика остаётся одним из немногих государств, свободных от негативных влияний извне, считает президент Александр Лукашенко.

Свою позицию он озвучил, выступая на Всебелорусском собрании.

По сути, наша страна сегодня — последнее действительно суверенное государство в Европе. Может быть, и по этой причине страдает, — приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Учитывая это обстоятельство, отметил он, республика готова «активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах». Минск считает предоставить площадку для переговоров «по любым вопросам глобальной и региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями».

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко сравнил политическую ситуацию в стране с периодом, предшествовавшим распаду СССР.