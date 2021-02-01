Лукашенко назвал Белоруссию европейским островком безопасности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свою страну островком безопасности в Европе, государством, которое никогда не провоцирует агрессию.

Мы никогда не бряцали и бряцать оружием не собираемся. Мы, как и прежде, хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива, — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

При этом лидер республики в ходе встречи с председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо подчеркнул, что страна обязана отвечать на внешние угрозы и вызовы и будет готова к любым провокациям.

Наша здесь ответственность не только за Беларусь, но и россиян. Надо отдать должное, что всё-таки уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности превосходит любую границу в мире. Мы понимаем, что граница — это зеркало, лицо любого государства. Я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как в Беларуси. На этом уровне охрану государственной границы надо и поддерживать, — подчеркнул Лукашенко.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что экономика Белоруссии полностью заточена под российскую экономику. По его словам, интеграция между государствами выгодна как Москве, так и Минску. Медведев считает, что странам необходимо ввести единую валюту. Политик напомнил, что белорусские товары нигде, кроме России, не ждут.