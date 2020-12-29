Лукашенко назвал акции протеста попыткой возродить нацизм

https://static.news.ru/photo/65782c04-4a7e-11eb-a6a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: CTK Photo/Michal Kamaryt/Global Look Press

Попытка возродить нацизм в Белоруссии провалилась несмотря на финансовые вливания и прямое иностранное участие в организации протестных акций в стране. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Свою позицию он озвучил во время посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома.

Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость, — цитирует Лукашенко государственное информагентство БелТА.

Он отметил, что восторженно марширующих с бело-красно-белыми флагами и портретами фюрера уже доводилось видеть в кадрах немецкой кинохроники. Политик выразил уверенность, что «попытка возродить подобное» сейчас «фактически захлебнулась».

Он добавил, что героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина, невозможна.

В Белоруссии почти пять месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

В качестве символа протеста оппозиция использует бело-красно-белый флаг, который был официальным государственным символом Белорусской народной республики в 1918-1919 годах и постсоветской Белоруссии в 1991-1995 годах. Ранние факты использования такого стяга на территории нынешней республики фиксируются 1514 годом в виде флажков конницы Великого княжества Литовского в битве под Оршей. Сейчас государство флаг не признаёт, считая излишне националистическим.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования 9 августа отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее, как писал NEWS.ru, помощник президента Белоруссии и бывший глава МВД республики Юрий Караев назвал участников протестных акций слугами сатаны и тёмных сил.