Лукашенко назначил новых глав КГБ и Совета безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл кадровые изменения в руководстве некоторых государственных органов.
Белорусским лидером были назначены новые руководители Комитета государственной безопасности (КГБ) и Комитета государственного контроля (КГК). Кроме того, президент поменял государственного секретаря Совета безопасности страны.
Так, прежний глава КГБ Валерий Вакульчик был назначен госсекретарём Совбеза,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Белоруссии возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Лилии Власовой. Информацию об этом подтверждают в пресс-службе организации.
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