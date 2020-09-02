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Лукашенко назначил новых глав КГБ и Совета безопасности

11:49, 03 сентября 2020
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл кадровые изменения в руководстве некоторых государственных органов.

Белорусским лидером были назначены новые руководители Комитета государственной безопасности (КГБ) и Комитета государственного контроля (КГК). Кроме того, президент поменял государственного секретаря Совета безопасности страны.

Так, прежний глава КГБ Валерий Вакульчик был назначен госсекретарём Совбеза, передаёт БелТА. Его место занял экс-глава КГК Иван Тертель. А исполнять обязанности председателя Комитета госконтроля будет Василий Герасимов, до этого момента занимавший должность первого заместителя главы этого ведомства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Белоруссии возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Лилии Власовой. Информацию об этом подтверждают в пресс-службе организации.

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