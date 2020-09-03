Лукашенко назначил нового вице-премьера Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b27f87ce-edcf-11ea-a2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поменял местами вице-премьера и главу горисполкома Минска. Анатолий Сивак переместился из кресла столичного правительства на высшую руководящую должность страны.

Думаю, что опыт Сивака очень пригодится в правительстве. Тем более руководство правительства у нас — все совсем молодые люди. Поэтому твой опыт там очень пригодится, — приводит БелТА слова президента.

Главой Мингорисполкома стал Владимир Кухарев, бывший вице-премьер. Лукашенко отметил, что тот прекрасно знает столицу, работал на соответствующих руководящих должностях, его знают люди.

Среди других кадровых решений, которые белорусский президент принял 3 сентября, — смена госсекретаря Совбеза Белоруссии (им стал Валерий Вакульчик) и председателя КГБ — эту должность получил Иван Тертель. Ранее госсекретарём Совбеза был Андрей Равков, а Валерий Вакульчик возглавлял КГБ, писал NEWS.ru.