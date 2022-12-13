Лукашенко назначил главу МИД и командующего ВВС Белоруссии

Фото: president.gov.by

Андрей Лукьянович

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в МИД и ВС республики, назначив Сергея Алейника главой внешнеполитического ведомства республики, а Андрея Лукьяновича — командующим ВВС страны, передает БелТа. По данным информационного агентства, Лукьянович также будет руководить силами ПВО.

Ну как непублично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было, как это принято в нашем государстве, — заявил Лукашенко, приветствуя Алейника и Лукьяновича.

Президент подчеркнул, что накануне обсудил нюансы их работы на новых постах. В присутствии Алейника и Лукьяновича он также утвердил указы об их назначении.

Нелегко будет, — заметил глава республики.

Лукьянович прежде был заместителем командующего ВВС и войсками ПВО — начальника авиации. Алейник работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра.

Ранее Лукашенко подписал указ о назначении Дмитрия Крутого чрезвычайным и полномочным послом республики в России. Его кандидатура была согласована в ходе телефонных переговоров белорусского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Дипломата по совместительству назначили представителем Белоруссии при экономическом совете стран СНГ.