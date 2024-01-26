Во время смены поколений в Белоруссии нельзя допустить ошибок эпохи первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, заявил глава республики Александр Лукашенко. К аккуратности во время переходного периода призвал глава государства на встрече с учеными страны, передает БелТА.

Хотели бы мы этого или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти. (...) Нам бы не повторить горбачевский период, когда мы, как мультики смотрели, радовались: «Ах, счастье придет». Страну развалили и в яму попали. Нам этого нельзя повторить, — отметил белорусский лидер.