Лукашенко напоил бабушку водой в коронавирусной больнице

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил коронавирусную больницу. В одной из палат он помог пожилой женщине попить воды из бутылки. При этом пациентка его не узнала.

Видео опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Лукашенко пообещал бабушке поговорить с ней, когда та выздоровеет.

Вы хотите попить? Давайте мы вам поможем. Вы спокойно! Пейте-пейте! Пейте воды. Ложитесь-ложитесь. Ну всё, жму вашу руку. Выздоровеете, вот посмотрите! Потом мне позвоните. Я обязательно отвечу! — сказал Лукашенко.

После того как женщина спросила, а кому ей звонить, президент понял, что она разговаривала с ним, не зная, кто он.

По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 160 295 человек, скончались 1263 пациента.