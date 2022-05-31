Лукашенко наградил участников спецоперации КГБ на Украине

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам КГБ, которые принимали участие в спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Ее подробности будут раскрыты общественности позднее.

Еще одно мероприятие в рабочем графике Первого — под грифом «совершенно секретно». Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины, — говорится в сообщении.

Лукашенко назвал происходящее на Украине нереализованным сценарием того, что могло случиться в Белоруссии. По словам президента, данный сценарий всего лишь сместился на территорию соседней страны.

Ранее белорусский лидер отметил напряжённость обстановки на границе с Украиной. В связи с этим Минск ограничил на всё лето пребывание граждан на территории трёх районов, которые находятся в приграничной полосе.

7 апреля президент Белоруссии заявил, что сотрудники КГБ провели на Украине спецоперацию по возвращению в Белоруссию водителей большегрузных автомобилей.